Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bazı doktorlara yönelik rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Didem B., isimli kadının 'CZN Burak' ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesi olduğu ileri sürülmüştü. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Burak Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden bu iddiaları "annem ev hanımı" diyerek yalanladı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kendisini doktor Metin K., olarak tanıtan bir kişi, 9 hasta yakınından ameliyatlarını önce çekeceği vaadiyle iddiaya göre 40 bin 200 lira para topladı. Ancak vaad edilen günde hastaları ameliyat edilmeyen hasta yakınları durumu polise bildirdi.

PROFESÖR, EŞİ VE ARACI TUTUKLANDI

Polis, ihbarın ardından yaptığı incelemede kendisini doktor Metin K., olarak tanıtan kişinin Yasin Ş., olduğunu belirledi. Polis, Yasin Ş'nin üzerinden Prof. Dr. Mazhar Alp B. ile kendisini Mazhar Alp B'nin sekreteri olarak tanıtan ve “Seher” ismini kullanan eşi Didem B'ye de ulaştı. Hasta yakınlarından ameliyat vaadiyle para alınması konusunda profesöre aracılık eden Yasin Ş, Prof. Dr. Mazhar Alp B., ve eşi Didem B., gözaltına alındı. Üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

CZN BURAK: ANNEM EV HANIMI

Operasyonda tutuklanan Didem B.'nin 'CZN Burak' ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesi olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan ve iddiaları reddeden Burak Özdemir, annesinin ev hanımı olduğunu söyledi. Twitter'dan annesinin doktorlara rüşvet operasyonunda gözaltına alınıp tutuklandığı iddialarını yalanlayan Burak Özdemir "Anne gibi kutsal ve hassas bir konuda bile canımı yakarak üzerimden prim yapmaya çalışan bütün basın yayın organlarını kınıyorum. Ev hanımı olan annemi bile kullanarak bütün bu karalama haberlerini yapanlara karşı bütün hukuki haklarımı savunacağımı belirtmek isterim. Hayatım boyunca hiç kimsenin hakkını yemedim. Kendimi bildim bileli sadece okudum çalıştım kimseye bir yanlışım olmadı. Ancak annem üzerinden bile karalama yapmaya çalışan insanların ben ne amaçla yaptığını çok iyi biliyorum. Bütün sevenlerimizin destekleri için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.