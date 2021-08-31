Hastalara varis tedavisinin ertelenmemesi uyarısı

Köksal, yaptığı açıklamada, toplumda her 3 kişiden birinde yaygın olarak görülen varisin en önemli nedenleri arasında, genetik yatkınlık, kilo ve çalışma koşullarının bulunduğunu kaydetti.
Hastaların sıklıkla varis tedavisini ötelediğine dikkati çeken Köksal, şu bilgileri verdi:
"Ayakta hareketsiz kalanlar veya masa başı ayağını sarkıtarak çalışanlar genellikle varis hastalığı riski altındadır. Meslek grupları söz konusu olduğunda ise cerrahlar, garsonlar, öğretmenler ve kuaförler sayılabilir. Kimi zaman kişinin yaşam konforunu bozabilecek derecede olan bu şikayetler tedavi edilmeyen varislerde acil bir sağlık sorunu olarak kendini gösterir. Özellikle uzun süre hareketsiz kalınan günün sonunda, toplardamarlara pıhtı oturarak acil tedavi gerektiren bir durum da oluşabilir."
Varis hastalarının başlıca şikayetleri arasında günün sonunda ayaklarda şişme ve şişmeye bağlı ağrı gözlemlendiğini kaydeden Köksal, özellikle sıcak dönemlerde bol su tüketiminin ve uygun saatlerde yapılacak yürüyüşün, şikayetlerin artmaması adına önemli olduğunu vurguladı.
Prof. Dr. Köksal, varis hastalarına şu önerilerde bulundu:
"Artan ısıya karşı vücudun bir savunma sistemi olan toplardamarlarda genişleme, sıcak havalarda varis hastalarının şikayetlerinin artmasına neden olur. Özellikle ayak bileklerinde şişme, zonklama tarzı ağrı ve kaşıntı şikayetleri de artış gösterir. Bu gibi dönemlerde sıklıkla doktorların önerisi, fazla ayakta durmamak ve mümkünse varis çorabı giymektir ancak bu önerilerin yaz aylarında pek gerçekçi olmadığı kesin. Tatilde fazla ayakta kalmamak ve sıcakta varis çorabı giymek çoğu zaman mümkün olamaz. Bu nedenle yaz aylarında varis hastaları için gerçekçi önerilerimiz, bol su içmek ve gün içinde aşırı sıcakta kalmamak, özellikle sıcaklığın en fazla olduğu saatlerde yani 11.00-15.00 arası serin bir yerde durmaktır. Diğer önemli yapılması gereken ise asla hareketsiz kalmamak ve bol bol yürümek, yüzmektir. Yürüyerek hem varis şikayetlerinin artmasına engel olabilir hem de aşırı kilolarınızdan kurtulursunuz, zira kilolu olmak varis hastalığının en önemli risk faktörleri arasındadır."
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