Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Hasta yakını park tartışmasında görevliye saldırdı!

Pendik'te hastanede güvenlik görevlisine saldırı

İstanbul'da bir hasta yakını, park tartışması yaşadığı güvenlik görevlisine saldırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 28.11.2022 - 13:55 | Güncelleme: ABONE OL
Hasta yakını park tartışmasında görevliye saldırdı!
Hasta yakını park tartışmasında görevliye saldırdı!
0:00 / 0:00
DHA

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ünal Atmaca, park tartışması sonrası hasta yakınının saldırısına uğradı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 25 Kasım Cuma günü saat 08.45 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre; hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Ünal Atmaca, hasta yakını Muhterem K.'ya aracını ambulans alanına koyduğu için uyarıda bulundu.

UYARILARI DİKKATE ALMADI

Uyarıları dikkate almayan hasta yakını Muhterem K., görevli Atmaca'yla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhterem K. güvenlik görevlisi Ünal Atmaca'ya saldırdı. Muhterem K. ve Ünal Atmaca yere düşerken diğer güvenlik görevlileri olaya dahil oldu. Kavga bir süre devam etti.

Hastane polisinin olay yerine ekip çağırması üzerine hasta yakını Muhterem K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yüzünde ve ellerinde darp izi bulunan güvenlik Ünal Atmaca ise hastanede tedavi altına alındı.

"UYARDIĞIM İÇİN DİREKT SALDIRDI"

Hasta yakını tarafından darp edilen Ünal Atmaca, " Görev yaptığımız sırada ambulans bölgesine bir araç park edildi. Bende uyararak araç sürücüsünü otopark tarafına yönlendirdim. Uyarılarım üzerine benim yanıma gelerek bana saldırıp darp etti. İş görmez hale gelerek rapor aldım. Karşılık vermedim. Direkt saldırdı. Şikayetçi oldum. Yüzüm ve ellerim yaralandı" dedi.

"HASTANE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI"

Öte yandan yaşanan olaydan sonra Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri ile hastanede çalışan güvenlik görevlileri hastane önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Ergin Balekoğlu, " Sağlık ortamının geldiği bu nokta bizleri derinden üzmektedir. Sağlık çalışanları yoğun iş yükü altında çalışırken hastaların yanında çalışanların güvenliğini koruyacak sağlık politikaları istiyoruz. Şiddet uygulamayı hak aramaktan zanneden hasta ve hasta yakınlarını kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kamerun'da toprak kayması: 11 ölü
Kamerun'da toprak kayması: 11 ölü
Yağ bidonlarında uyuşturucu ele geçirildi
Yağ bidonlarında uyuşturucu ele geçirildi
Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
İzmir'deki olaylı derbide 21 gözaltı
İzmir'deki olaylı derbide 21 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.