Hasta yakını ortalığı birbirine kattı!

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt'ta bulunan hastanede meydana geldi. İddialara göre, bir kadın hasta yakını ile hastaneye gelip kırmızı reçetede bulunan ilaçlardan yazdırmak istedi.

İHA'nın haberine göre hastanın kimliğinin istenmesinin üzerine görevliler ile tartışma çıktı.

Bu esnada hasta olduğu söylenen kişi tekerlekli sandalyeden düştü. Görevlilerle tartışan kadın sandalyeyi yere fırlattı.

"Hastaneyi başınıza yıkarım" diyerek tehditler savuran kadın ve hastası güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir