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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Beyin kanamasını tespit eden doktor Ahmet Kurt'un burnunu kırdılar | Son dakika haberleri

        Beyin kanamasını tespit etti! Burnunu kırdılar!

        Samsun, sağlık personeline şiddetin son adresi oldu. Acil serviste görevli Dr. Ahmet Kurt, 2 yaşındaki bir çocuğu tedavi ederken çocuğun babası H.İ. ile kardeşi Ş.İ. tarafından darp edildi. Burnu kırılan doktor tedaviye alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 08:36 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:04
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        Beyin kanamasını tespit etti! Burnunu kırdılar!
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        Samsun'da edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki M.D.İ., adlı kız çocuğu evlerindeki salıncaktan düşerek yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan M.D.İ. acil serviste tedavi altına alındı.

        BEYİN KANAMASINI TESPİT ETTİ

        İHA'da yer alan habere göre acil serviste görevli Dr. Ahmet Kurt, çocuğun çekilen tomografisini inceleyeceği sırada çocuğun babası H.İ. ile kardeşi Ş.İ.'nin saldırısına uğradı. Doktorun odasındaki bilgisayar yere düşüp zarar görürken, Dr. Kurt saldırıyı yara almadan atlattı. Hastaneye polis sevk edildi. Ağır yaralı olan çocuğun tomografi filmini incelemek için başka odaya giden Dr. Ahmet Kurt, çocuğun beyin kanaması geçirdiğini tespit edince acil olarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verdi.

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        ANNEYE NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ ANLATIYORDU

        Çocuğu kırmızı odada sedyeye koyan doktor Kurt, sevk sırasında ambulansta yanında olacak olan çocuğun annesine ne yapması gerektiğini anlattığı sırada çocuğun babası Dr. Ahmet Kurt'a aniden yumruk atıp bununu kırıp yere düşürdü. Kanlar içinde kalan Dr. Ahmet Kurt, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        DOKTORUN BURNUNU KIRDILAR

        Hastaneye yatışı yapılan doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Dr. Ahmet Kurt, "Düşme sonucu hastanemize gelen çocuğun filmini incelemek için sisteme düşmesini beklerken babası ve çocuğun amcası bana saldırdı. Kendimi korudum ancak bilgisayar kırıldı, masa dağıldı. Hastaneye polis gelince çocuğun filmini incelemek için başka odaya geçtim. Burada filmi inceleyip beyin kanamasını tespit edip Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verdik. Çocuğun annesine ambulansta ne yapması gerektiğini anlatırken, çocuğun babası yumrukla saldırdı" dedi.

        2 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili H.İ. ile kardeşi Ş.İ. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Samsun
        #Son dakika haberler
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