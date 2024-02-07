Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bir doktor hasta tarafından saldırıya uğradı

        Hasta yakını doktorun burnunu kırdı!

        Gaziantep'te, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde, "Ne kimliği ulan, sen muayeneni yap" diyen hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Acil Tıp Uzmanı Doktor Ahmet Hamdi Göçer'in burnu kırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 08:54 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasta yakını doktorun burnunu kırdı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziantep'te, önceki akşam saat: 22.45 sıralarında, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde yine şiddet yaşandı.

        "NE KİMLİĞİ ULAN, MUAYENENİ YAP"

        İHA'da yer alan habere göre acil serviste nöbetçi olan Acil Tıp Uzmanı Doktor Ahmet Hamdi Göçer, hasta kaydı yapılmadan muayene talep eden ve "Ne kimliği ulan, sen muayeneni yap" diyen hasta yakınının saldırısına uğradı.

        YUMRUKLU SALDIRIDA BURNU KIRILDI

        Hasta Melike Y.’nin yakını olduğu iddia edilen Kürşat Y., Doktor Göçer’e yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlileri tarafından sonlandırılan kavgada aldığı yumruk darbesiyle burnu kırılan doktor, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        REKLAM

        ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

        Doktoru darp eden Kürşat Y. ile ismi öğrenilemeyen kişiler polis ekiplerince gözaltına alındı.

        SALDIRGAN TUTUKLANDI

        Kürşat Y., Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kürşat Y.’nin kısa süre önce denetimli serbestlik ile cezaevinden çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gaziantep
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Melek gibi bir insandı!" Mevlit yemeği hazırlamaya gidiyormuş!
        "Melek gibi bir insandı!" Mevlit yemeği hazırlamaya gidiyormuş!
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        Kanser haberinin ardından Prens Harry İngiltere'de
        Kanser haberinin ardından Prens Harry İngiltere'de
        ABD'de bir ilk: Anne, oğlunun gerçekleştirdiği katliamdan suçlu bulundu
        ABD'de bir ilk: Anne, oğlunun gerçekleştirdiği katliamdan suçlu bulundu
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi
        Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Yem karma makinesine kapılan bekçinin feci ölümü
        Yem karma makinesine kapılan bekçinin feci ölümü
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        Aslan, kupada çeyrek finalde!
        Aslan, kupada çeyrek finalde!
        Habertürk Anasayfa