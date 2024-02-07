Gaziantep'te, önceki akşam saat: 22.45 sıralarında, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde yine şiddet yaşandı.

"NE KİMLİĞİ ULAN, MUAYENENİ YAP"

İHA'da yer alan habere göre acil serviste nöbetçi olan Acil Tıp Uzmanı Doktor Ahmet Hamdi Göçer, hasta kaydı yapılmadan muayene talep eden ve "Ne kimliği ulan, sen muayeneni yap" diyen hasta yakınının saldırısına uğradı.