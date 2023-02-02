Hasta taşıyan ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırdı!

Bakırköy'de bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre içinde hasta olan ambulansı aracıyla önce sıkıştırdı, ardından da ambulansın yanına yanaşarak sağlık çalışanlarına hakaretler yağdırdı.

DHA'nın haberine göre Bakırköy Sahil Yolu'nda dün gece saatlerinde bir kişiyi hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansı, arkadan gelen otomobil sıkıştırdı.

Ambulansın sağ tarafına yönelen sürücü, sağlıkçılara el hareketi yaparak küfretti. Yaşananları ambulans içerisindeki sağlık çalışanı cep telefonuyla görüntüledi.

Polis ekipleri otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.