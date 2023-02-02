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Bakırköy'de ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırdı

Trafikte neredeyse her gün rastlanan ambulanslara yönelik magandalıklara bir yenisi daha eklendi. Bu kez de İstanbul Bakırköy'de bir araç, hasta taşıyan ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırdı

Giriş: 02.02.2023 - 14:56 | Güncelleme: ABONE OL
Bakırköy'de hasta taşıyan ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırdı! -Güncel haberler
Hasta taşıyan ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdırdı!
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DHA

Bakırköy'de bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre içinde hasta olan ambulansı aracıyla önce sıkıştırdı, ardından da ambulansın yanına yanaşarak sağlık çalışanlarına hakaretler yağdırdı.

DHA'nın haberine göre Bakırköy Sahil Yolu'nda dün gece saatlerinde bir kişiyi hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansı, arkadan gelen otomobil sıkıştırdı.

Ambulansın sağ tarafına yönelen sürücü, sağlıkçılara el hareketi yaparak küfretti. Yaşananları ambulans içerisindeki sağlık çalışanı cep telefonuyla görüntüledi.

Polis ekipleri otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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