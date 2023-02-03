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Bakırköy'de ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdıran sürücü hakkında soruşturma

İstanbul Bakırköy'de önceki gün hasta taşıyan ambulans bir maganda tarafından sıkıştırılmıştı. Ambulans sürücüsüne hakaretler de yağdıran zanlı bugün gözaltına alındı

Giriş: 03.02.2023 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Bakırköy'de hasta taşıyan ambulansı sıkıştıran maganda yakalandı! - Güncel haberler
Hasta taşıyan ambulansı sıkıştıran maganda yakalandı!
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DHA

Bakırköy'de ambulansı sıkıştırıp hakaretler yağdıran şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

DHA'da yer alan habere göre Bakırköy'de bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre içinde hasta olan ambulansın otomobiliyle önce sıkıştırıp yanına yanaşarak sağlık çalışanlarına hakaretler yağdırdı.

DEHŞET ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sağlık çalışanı o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin çalışması üzerine yakalanan şüpheli, 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'Tehdit ve Hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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