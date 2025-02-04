Hasta taşıyan ambulansa yol vermedi

TEM Otoyolu Ataşehir geçişinde yabancı plakalı ve sağdan direksiyonlu bir otomobil, sirenleri açık olan ambulansa yol vermedi.

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Ambulans, otomobili sağ şeritten geçtiği sırada camı açık olan sürücü 'Yol vermiyorum' diye bağırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Olay saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir ilçesi geçişinde meydana geldi. Sirenleri açık şekilde yolun sol şeridinde hasta taşıyan ambulansa, yabancı plakalı ve sağdan direksiyonlu bir otomobil yol vermedi. Ambulansın tüm sesli ve görsel uyarılarına rağmen yoldan çekilmeyen otomobilin sürücüsü, ambulans sağ şeritten geçtiği sırada "Yol vermiyorum" diye bağırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.