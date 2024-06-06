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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hasta taşıyan ambulansa saldırı! - Son dakika | Son dakika haberleri

        Hasta taşıyan ambulansa saldırı!

        Kastamonu'da kavgada yaralanan bir kişiyi hastaneye götüren sağlık ekibinin bulunduğu ambulansın önünü kesen şüpheli, demir çubukla aracın camlarını kırdı. Görevlilere de saldıran zanlı kısa süre sonra yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:25 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:44
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        Hasta taşıyan ambulansa saldırı!
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        Kastamonu'da, ambulansın camını kıran şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine gittiği adreste kavgada yaralanan bir kişiyi hastaneye götüren sağlık ekibinin bulunduğu ambulansın önünü kesen şüpheli, demir çubukla aracın camlarını kırarak görevlilere saldırmaya çalıştı.

        SAĞLIK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI

        Şikayet üzerine zanlı gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, yaptığı yazılı açıklamada, il merkezinde acil sağlık hizmetlerinde görevli ambulansta bulunan 3 personelin, hastalarını ambulansla götürdükleri sırada yolları kesilmek suretiyle fiziksel şiddete maruz kaldıklarını belirtti.

        Sağlık başta olmak üzere her alanda şiddetin karşısında yer aldıklarını vurgulayan Derdiyok, "Bu anlayışla bu tür kabul edilemez olayların bir daha yaşanmaması ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılması için görevini fedakarca ifa eden personelimize yapılan elim hadiseyi şiddetle kınıyoruz. Olayın hukuki takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesini kullandı.

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