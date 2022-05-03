Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi’nde Başkale’den alınan hastayı Van il merkezine getirmek isteyen sağlık ekiplerinin yönetimindeki ambulans, Güzeldere Geçidi’nde yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazada hasta, hasta refakatçisi ve 3 sağlık personeli olmak üzere 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen başka ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.