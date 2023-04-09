Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Hasta taşıyan ambulans kamyonete çarpıp alev aldı: 5 yaralı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, kamyonete arkadan çarpan ambulans şarampole devrilip alev aldı. Ambulanstaki 1'i hasta 4 kişi yaralı olarak kurtarılırken, kamyonet sürücüsü de kazada yaralandı

Giriş: 09.04.2023 - 20:42 | Güncelleme: ABONE OL
Hasta taşıyan ambulans kamyonete çarpıp alev aldı: 5 yaralı
Hasta taşıyan ambulans kamyonete çarpıp alev aldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Samsun karayolu İzzettin köyü yakınlarından meydana geldi.

Ümit U. yönetimindeki ambulans, Ferdi A.'nın kullandığı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet takla atarken, ambulans ise şarampole devrilerek devrilip, alev aldı. Ambulans şoförü Ümit U. ile hasta Abidin G. ve hemşireler Olcay Y. ile Elif Y., yanan araçtan çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Kazada sürücüler Ümit U. ve Ferdi A. ile hasta Abidin G., hemşireler Olcay Y. ve Elif Y., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan ambulansı kısa sürede söndürürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla, ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı
Kız Kulesi'nin çevresindeki iskeleler kaldırıldı
Devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
54 yıllık sitenin yıkımına başlandı
54 yıllık sitenin yıkımına başlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.