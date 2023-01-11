Hasta olanlar dikkat! İlaç kullanırken bu yiyecek ve içeceklerden uzak durun!

GREYFURT
Yapılan bilimsel araştırmalara göre Greyfurt 100’den fazla ilaç ile tepkimeye girebiliyor. Özelikle tansiyon ilaçlarının etkisini artırıyor. Antibiyotik kullanırken de mutlaka greyfurttan uzak durulması öneriliyor. Greyfurt ile etkileşime giren ilaçlar arasında şunlar sayılabilir:
Bazı kolestorol düşürücü statinler (özellikle simvastatin içeren)
Bazı aritmi (kalp ritim bozukluğu) ilaçları
Bazı anti-psikotik (psikiyatrik hastalıkta kullanılan) ilaçlar
Organ nakli sonrası bağışıklık sistemini bastırmada kullanılan bazı ilaçlar
Bazı erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) ilaçları