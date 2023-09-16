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        Haberler Sağlık "Hasta çocuğu okula göndermeyin" uyarısı!

        "Hasta çocuğu okula göndermeyin" uyarısı!

        Sonbahar ve kış döneminde okul çocuklarının sık hastalanması nedeniyle anne babaların çok endişelendiğini hatta okuldan almayı bile düşündüklerini belirten Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağıl Şekerci, anne babalara el yıkamanın ve genel olarak hijyenin önemini anlatmalarını tavsiye ederek hem hasta çocuğun dinlendirilmesi hem de diğer çocuklara bulaşmasının önlenmesi için hasta çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini ifade etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 13:50 Güncelleme: 16.09.2023 - 13:50
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        "Hasta çocuğu okula göndermeyin" uyarısı!
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        Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağıl Şekerci, okula ve kreşe başlayan çocukların anne babalarının aklındaki “Çocuğumu hastalıklardan nasıl korurum?” sorusuna yönelik önemli bilgiler verdi. Çocuklarının sınırlı sayıda kişi ile teması olduğu, aile bireyleri tarafından korunduğu çocukluk döneminde hastalık beklentisinin düşük olduğunu belirten Dr. Şekerci, kreş ve okul döneminde kendi hijyenini korumayı henüz öğrenmemiş çocuklarla aynı ortamı paylaşan ve hasta çocuklarla sık temas eden çocukların yeni mikroplarla tanışması ve sık hastalanmasının beklendiğini söyledi. Bazı çocukların bu duruma kolay uyum sağladığını ancak altta yatan hastalığı olan, sigara dumanına maruz kalan veya alerjik yapılı bazı çocukların zorlandığını anlattı.

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        YILDA 8'DEN FAZLA HASTA OLUYORSA DİKKAT!

        Özellikle sonbahar-kış döneminde artan viral enfeksiyonlar nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonlarının, orta kulak iltihabının, zatürre vakalarının arttığına değinen Dr. Şekerci “Sağlıklı bağışıklık sistemi olan bir çocuk hasta olabilir ama ardından da uygun tedavi ile iyileşebilir. Bazı enfeksiyonların sık olması durumunda bağışıklık sisteminde bozukluk olup olmadığına bakmak gerekir. Bu sıklık her enfeksiyon için değişiklik göstermektedir” dedi.

        Dr. Şekerci bağışıklık sisteminin değerlendirilmesi gereken durumları da şöyle sıraladı: “Yılda 8’den fazla üst solunum yolu enfeksiyonu; yılda 4’ten fazla orta kulak iltihabı; yılda 2’den fazla sinüzit; yılda 2’den fazla zatürre, 2’den fazla derin doku enfeksiyonu, tekrarlayan ağız içinde pamukçuk veya ciltte mantar enfeksiyonu; tekrarlayan cilt ve organ apsesi öyküsü, 2 aydan uzun süreli antibiyotik kullanımı, enfeksiyonların iyileşmesi için antibiyotiğin damar yoluyla alınması.”

        HANGİ HASTALIKTA ÇOCUK KAÇ GÜN OKULA GÖNDERİLMEMELİ?

        Bulaşıcı ve döküntülü hastalık geçiren bir çocuğun, diğer çocuklara bulaştırmaması için hastalığın bulaşma evresinde okula gönderilmemesi gerektiğinin altını çizen Dr. Şekerci, farklı hastalıklardaki bu evreleri de şu sözlerle anlattı: “Ateşi olan, beslenmesi yetersiz olan, solunum sıkıntısı olan, kusma ve ishal gibi halsizlik oluşturabilecek, aktivitelere katılmasını önleyen şikayeti olması halinde çocuğun evde dinlenmesi, yakın takip edilmesi önerilir. Beta enfeksiyonunda tedaviden sonraki 24 saatte; bit- uyuz gibi kaşıntılı döküntülü kolay bulaşabilen hastalıklarda ilk tedavisi yapılana dek; su çiçeğinde tüm döküntüler kabuklanıncaya dek; boğmacada uygun tedavi sonrası 5. güne dek; ishallerde, ishal tamamen geçene dek çocuğunuzu okula göndermeyin."

        “ÇOCUĞU OKULDAN ALMAK BİR SEÇENEK OLMAMALI"

        Sık tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle ailelerin çocuklarını okuldan almayı dahi düşündüğüne dikkat çeken Dr. Şekerci “Çocuğu okuldan almak bir seçenek olmamalı. Çocuk sağlığı sadece hastalıklardan ibaret değildir. 0-6 yaş arasındaki dönem, çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimlerinin çoğunun tamamlandığı bir süreçtir. Bu sürecin doğru yönetilememesi, çocuğun tüm hayatını olumsuz yönde etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir. Çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişimi için akranları ile iletişim kurabilmesi, kendini daha rahat ifade edebilmesi, dil gelişiminin sağlanabilmesi, sosyal açıdan desteklenmesi gerekmektedir. Tüm bunlar daha iyi bir akademik başarıyı beraberinde getirecektir” dedi.

        Dr. Şekerci, bu uyum sürecini sağlıkla atlatmak isteyen anne babalara, çocuklarına el yıkamanın önemini anlatmalarını, ağızlarını kapatacak şekilde öksürüp hapşırmalarını öğretmelerini, aşı takvimine özenle uymalarını, hasta çocukları okula göndermeden evde dinlendirmelerini, ayrıca sağlıklı beslenmelerini sağlayarak bağışıklık sistemini güçlendirmelerini tavsiye etti.

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