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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hasta alt bezi desteğine zam - İş-Yaşam Haberleri

        Hasta alt bezi desteğine zam

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteğinin yüzde 40 oranında artırılacağını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 23:35 Güncelleme: 05.06.2024 - 23:35
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocuk hasta alt bezi ve külotlu hasta alt bezi fark bedeli ödeme desteğinde artışa gidildiğini belirterek, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için sağlık raporlarında öngörülen günlük kullanım adedi doğrultusunda aylık olarak sağladığımız 'Çocuk Hasta Alt Bezi/ Külotlu Hasta Alt Bezi' fark bedeli ödeme desteğini yüzde 40 oranında artırıyoruz. Hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a teşekkür ediyorum" dedi.

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