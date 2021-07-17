Hatay'da dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

İki gün önce ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle başlayan yangına müdahale sürüyor.

Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahaleye başlandı.

Hassa'da ormanlık alanda devam eden yangına karadan müdahale sürüyor.

Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahalesi yapılan itfaiye erleri daha sonra Kırıkhan Devlet Hastanesine sevk edildi.