İlçeye bağlı Akbez Gazel Uşağı Mahallesi kırsalı Amanos Dağları'ndan akşam saatlerinde alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkilileri bildirdi. Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, birbirine birkaç kilometre mesafede iki yangının olduğunu belirledi.

Havanın kararması nedeniyle havadan müdahale yapılamayan iki yangını söndürmek içip ekipler, karadan çalışma başlattı. Rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale devam ediyor.