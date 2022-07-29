Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir diyerek iki başarılı sezonu geride bırakan Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME “Mücadeleye giden yolda asla yalnız değilsiniz!” dedi, onlarca ailenin hayatına dokundu. “Çözülmez” denilen cinayetleri çözdü. Didem Arslan Yılmaz ve ekibi gerçekleri ortaya çıkarmak için Türkiye’nin dört bir yanında çalıştı. Tozlu raflara kalkan dosyalar tekrar açıldı. Karanlığa gömülmüş sırlar açıklığa kavuştu.

İşte Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME Tanıtımı;

Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME 3. sezonuyla çok yakında Show TV’de!