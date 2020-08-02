Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi 1647 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre H.K. evinde otururken husumetli olduğu bir şahıs evin önüne geldi. H.K. ise bunun üzerine eline bıçağı alıp aşağı indi ve husumetlisiyle tartıştı.
Husumetli şahsın evin önünden ayrılmasının üzerine sinir krizi geçiren genç adam 2 katlı evin damına çıkıp bıçakla kendisine zarar verdi ve intihara kalkıştı. Husumetlilerine de tehditler savuran H.K.’nın durumunu görenler olayı polise bildirdi.
Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polisleri gören H.K. bu seferde damda bulunan taşları aşağı atmaya başladı.
HUSUMETLİ DE KARŞI DAMDAN TEHDİTLER SAVURDU
Bu sırada H.K.’nın husumetlisi olduğu iddia edilen bir kişi de karşı evin damından genç adama tehditler savurdu. Polisin araya girmesiyle tehditler savuran husumetli geri evine döndü. Ayrıca H.K.’nın aşağı atlama ihtimaline karşı da olay yerine gelen itfaiye ekipleri branda açarak önlem aldı.
Sürekli tehditler savurup husumetlilerine küfür eden H.K.’nın damın kenarındaki duvara oturup sigara içmesi de dikkat çekti.
FİLM SEYREDER GİBİ İZLEDİLER
Öte yandan H.K.’nın intihar girişimini mahalleli film seyreder gibi oturarak izledi. Sosyal mesafe ve maske zorunluluğuna uymayan vatandaşları polis uyararak dağıttı.
1 SAAT SONRA TESLİM OLDU
Polisin dama çıkıp 1 saatlik ikna çalışmasının ardından H.K. intihardan vazgeçip teslim oldu. Olay yerinde hazır bekleyen ambulansta sağlık kontrolü yapılan H.K., daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!