Hasip Aksu ile 'Tepki'den 'Yangın'

Geçmişte bir çok başarılı projeye imza atan Hasip Aksu, yeni albüm çalışması "Hanami"de Allame'den sonra Tepki ile olan düetiyle dinleyicilerinin karşısına çıktı.

Tepki, Hasip Aksu'ya ''Yangın'' adlı teklide vokalleriyle eşlik ederken, prodüktör koltuğunda Allame oturuyor.