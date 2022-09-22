Hasımlarını vuracakken başkasını öldürdüler!

Adana'da, 31 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi’nde, Kadir Sümer (28), iddiaya göre, telefonla aradığı Mehmet Ö.’den (20) 2 bin TL borcunu ödemesini istedi.

DHA'da yer alan habere göre Mehmet Ö., borcunu ödeyemeyeceğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Telefonu kapatan Kadir Sümer, kuzeni Uğur Sümer (25) ile birlikte motosiklete binip, Mehmet Ö.’nün yanına gitti.

MOTOSİKLETTEN ATEŞ AÇTILAR

Kadir Sümer ve Uğur Sümer, sokakta motosikletle seyir halindeki Mehmet Ö.’ye tabancalarla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Mehmet Ö.’nün bacağına, o sırada sokakta yürüyen Suriye uyruklu Muhammed Abdurrahman Acem’in (33) ise göğsüne isabet etti. Şüpheliler, motosikletle olay yerinden kaçtı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Mehmet Ö. ile Acem, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Mehmet Ö. taburcu edilirken, Acem ise yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Acem, 3 Eylül günü hayatını kaybetti.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin eşkallerini belirledi. Ekipler, şüphelileri Hürriyet Mahallesi’nde saklandıkları adrese yaptıkları baskında yakaladı.

KATİL ZANLILARI TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheliler, borcunu ödemesi için Mehmet Ö.’nün yanına gittiklerini, rastgele ateş açtıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir Sümer ile kuzeni Uğur Sümer, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.