Hasılat % 202 arttı

'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un hafta sonundaki yüksek gişesi sinema salonu işletmecilerinin yüzünü güldürdü.

Aynı film sayısına sahip bir önceki haftaya oranla izleyici sayısı % 198 arttı.

İzleyici Sayıları

10 - 12 Aralık... 397.956

17 - 19 Aralık... 1.185.982

Hasılat ise bir önceki haftaya oranla % 202.7 arttı.

Hasılat

10 - 12 Aralık... 9.931.271 TL

17 - 19 Aralık... 30.066.720 TL

Hafta sonunda en çok izlenen 5 film şöyle;

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Açılış)

Hafta Sonu... 934.599

Aykut Enişte 2 (3. Hafta)

Hafta Sonu... 78.429

Toplam... 535.566

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi (2. Hafta)

Hafta Sonu... 71.843

Toplam... 258.043

Maşa ile Koca Ayı 4 (Açılış)

Hafta Sonu... 38.029

Enkanto: Sihirli Dünya (4. Hafta)

Hafta Sonu.... 33.075

Toplam... 253.032