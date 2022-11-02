Haşere ilacı küçük çocuğu öldürdü

AA

Konya'da ilaçlanan evde zehirlenen Derya Hodoğlugil (8) hastanede yaşamını yitirdi.

Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedean Caddesi'nde iki gün önce haşerelere karşı ilaçlama yapılan evlerinde Fatma (37) ile çocukları Havva (12) ve Derya Hodoğlugil (8), rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen anne ile kızlarının, evdeki ilaca maruz kalarak zehirlendikleri tespit edildi. Tedavi altına alınan çocuklardan Derya Hodoğlugil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne ile diğer kızının tedavisinin sürdüğü belirtildi.