Hasene International zor günlerde ana vatanı unutmadı

24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya çapında 100'ün üzerinde ülkede eğitim yardımları, kurban organizasyonu, yetim destek projeleri, sağlık hizmetleri, gıda yardımları, acil yardımlar gibi çeşitli projeler yürüten Hasene International Derneği, yeni tıp koronavirüs salgını sürecinde ana vatanı unutmadı.
Dernek, koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'ye 10 milyon lira değerinde kumanya ve insani yardım yapma kararı aldı.
Hasene International'ın Türkiye'deki faaliyetlerini yürüten Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Erbay, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, halen tedavisi devam eden hastalara da acil şifalar diledi.
Tüm ülkelerin ortak savaş verdiği pandemi ile en ön safta mücadele veren bütün sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirten Erbay, bu süreçte insanlığın koronavirüs salgını ile başa çıkmasında zor kararlar alarak üstün başarı ortaya koyan devlet yönetimlerine de şükran borçlu olduklarını ifade etti.
Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan salgının, sadece sağlık açısından değil, sosyal ve iktisadi olarak da toplumu tahmin edilemeyen zorluklarla karşı karşıya getirdiğine işaret eden Erbay, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"Dünya çapında faaliyet gösteren Almanya merkezli İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı mensuplarının insani yardımlarını dünyaya ulaştıran Hasene International Derneği de içinde bulunduğumuz bu zor dönemde ana vatanlarını unutmayıp Türkiye'ye 10 milyon lira değerinde yardım yapma kararı almıştır. Özellikle, salgın sürecinde işini kaybeden ailelerin yaşayacağı ekonomik sıkıntılar dikkate alınarak 80 bin aileye ulaştırılmak üzere Türkiye'ye yaptığı yardım kararını sizlerle paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu hayırların oluşmasına vesile olan bağışçılarımıza, Hasene gönüllülerine ve emeği geçen herkese şükranlarımızı iletiyoruz. Türkiye dahil tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınının en az hasarla atlatılmasını ve ramazan ayının tüm dünya için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederiz. Sağlıkla kalın evde kalın."
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