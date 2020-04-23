Hasene Hollanda'dan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - ROTTERDAM

23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hollanda Hasene Derneği, Uden kentindeki mültecilere ve İslami Gıda Bankası Salaam aracılığı ile Rotterdam kentindeki yardıma muhtaçlara, içinde temel gıdaların yer aldığı koliler dağıttı.Derneğin Güney Hollanda Temsilcisi Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 kumanya kampanyası kapsamında, hayırseverlerin bağışlarının bir kısmını ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.Rotterdam'da yardıma muhtaç ailelere 200 paket, Uden kentinde de mültecilere 75 kumanya paketi dağıttıklarını belirten Doğan, "Yardıma muhtaç insanların ramazanda ihtiyaçlarını karşılama ve iyi bir ramazan geçirmeleri amacı ile bu yardımı yaptık." dedi.Doğan, katkıda bulunan bütün bağışçılara ve hayırseverlere teşekkür ederek, "Bu yıl yeni tip koronavirüsten (Kovid19) dolayı yardıma muhtaç insanlara daha fazla gıda paketi dağıttık." diye konuştu.NIF Kadınlar Gençlik Teşkilatı Başkanı Büşra Kandemir de "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır, hadisindeki gibi Müslümanlığımızın gereği insanlara yardımcı olmak için bu çalışmaya destek verdik. Sadece üçüncü dünya ülkelerine değil Hollanda toplumuna da faydalı olmak bizim için önemli olduğundan dolayı buradayız." ifadesini kullandı.İslami Gıda Bankasına 10 yıl önce başladıklarını ve her hafta 400 yardıma muhtaç aileye gıda dağıttıklarını ifade eden sonradan Müslümanlığı seçen Salaam Gıda Bankası Başkanı Rahma Hulsman da "Yardıma muhtaç insanlara dağıttığımız gıda bize yapılan yardımlara bağlı olduğu için bugün çok sayıda gıda paketinin olması daha önce yaşamadığımız bir durum. Hasene ve NIF'in yaptığı yardım ve destekten dolayı çok mutluyuz. " diye konuştu.
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