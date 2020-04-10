Yeni sezona yepyeni bir kadroyla girmek isteyen ve maliyetleri düşürmeye çalışan Beşiktaş'ın orta saha için ilgilendiği isim ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Çek Cumhuriyeti ekiplerinden Sparta Prag ile sözleşmesini fesheden orta saha oyuncusu Martin Hasek'in peşinde. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu transfere onay verdiği ifade edildi. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 20 maçta 6 gol atıp 4 asist üretti.

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