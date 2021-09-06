Haşdi Şabi komutanı Irak'ta öldürüldü

Babil Emniyet Müdürlüğünden bir kaynağın AA'ya bildirdiğine göre, Haşdi Şabi el-Cezire Operasyonları Komutanı Asıf Hasan Kerim, Babil vilayeti Ceref en-Nasr Nahiyesi'nde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kerim'in beraberindeki iki kişi ise yaralandı. Adını vermek istemeyen kaynak, olayın meydana geldiği el-Uveysat bölgesinin, tamamıyla Haşdi Şabi kontrolünde olduğuna dikkati çekti. Olayı henüz üstlenen olmadı.