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Haşdi Şabi komutanı Irak'taki bombalı saldırıda öldü

Haşdi Şabi'nin önemli komutanlarından Asıf Hasan Kerim, Irak'ın Babil kentinde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti

06.09.2021 - 03:21 | Güncelleme: ABONE OL
Haşdi Şabi komutanı Irak'taki bombalı saldırıda öldü
Haşdi Şabi komutanı Irak'ta öldürüldü
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AA

Babil Emniyet Müdürlüğünden bir kaynağın AA'ya bildirdiğine göre, Haşdi Şabi el-Cezire Operasyonları Komutanı Asıf Hasan Kerim, Babil vilayeti Ceref en-Nasr Nahiyesi'nde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kerim'in beraberindeki iki kişi ise yaralandı. Adını vermek istemeyen kaynak, olayın meydana geldiği el-Uveysat bölgesinin, tamamıyla Haşdi Şabi kontrolünde olduğuna dikkati çekti. Olayı henüz üstlenen olmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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