Haşdi Şabi: Başbakanın talimatlarına göre hareket edeceğiz

11 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Irak'ta, Şii milis gücü Haşdi Şabi Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in 3 Ocak'ta ABD saldırısında öldürülmesi ve mevcut durumun değerlendirilmesi için bir toplantı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın itibarının korunması ve silahların sadece güvenlik güçlerinde toplanmasının yanı sıra Başkomutan'ın emirlerine uyulacağı vurgulandı.
Söz konusu açıklamanın İran ile ABD arasında Irak toprakları üzerinden yaşanan gerilimin arttığı bir zamanda gelmesi dikkati çekti.
Zira İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin dün İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, kürsünün arkasına Haşdi Şabi flamaları yerleştirilmişti.
Irak'taki en yüksek dini merci Ali es-Sistani'nin, Haziran 2014'te yaptığı çağrı üzerine kurulan Haşdi Şabi, 2016'da Irak Meclisi'nde yasal statü kazanarak Irak Başbakanlığı bünyesine dahil edilmişti.
İRAN-ABD GERİLİMİ
ABD'nin, İranlı General Kasım Süleymani'yi geçen hafta öldürmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.
Pentagon da Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ve Erbil'deki ABD üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini doğrulamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, İran'ın füze saldırılarında herhangi bir Amerikan ya da Irak askerinin ölmediğini belirterek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." ifadelerini kullanmıştı.
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