Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Ülkemizde en erkenci turfanda patates hasadı Adana’da başladı. Büyük, orta ve küçük boy olarak patates 3 kısma ayrılıyor. Büyük boy patatesin kilosu 22-24 arasında orta boy 16 ve en küçük boy 8 lira arasında satılıyor. Halen şu anda ülkemizdeki depolarımızda halen patates var. Onların da en büyüğü 15-16, en küçüğü ise 5-6 lira civarında satılıyor. Eski patateslerin bir kısmı Azerbaycan’a gönderiliyor. Yeni olanlar ise yurt içine gönderiliyor" dedi.