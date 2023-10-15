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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hasarlı binada duvarın altında kaldı

        Ağır hasarlı binaya girdi, duvarın altında kaldı

        Hatay'da ağır hasarlı binaya giren kişinin üzerine duvar yıkıldı. Duvarın altında kalan yabancı uyruklu kişi, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 19:31 Güncelleme: 15.10.2023 - 19:31
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        Hasarlı binada duvarın altında kaldı
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        Hatay'da henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu olduğu belirlenen 1 kişi, Kırıkhan ilçesi Yeni Mahalle Bozdağ Sokak'ta bulunan ağır hasarlı apartmana girdi. Binada dolaştığı sırada üzerine evin duvarı yıkılan kişi yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıkılan duvarın altında kalan yabancı uyruklu, olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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