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Kadıköy'ün, 126 yıllık ünlü tarihi mekanı Hasanpaşa Gazhanesi'nin restorasyonu ve müzeye dönüştürülmesi yılan hikayesine döndü. Yaklaşık 20 yıldır gündemde olan ve restorasyonu 4 yıldır devam eden Hasanpaşa Gazhanesi için ikinci bir ihale açıldı. İkinci ihale, restorasyondan sonra tarihi yapıların müzeye dönüştürülmesi ve çevre düzenlemesini kapsıyor. İkinci ihalenin bedeli, restorasyon maliyetinden daha fazla.
Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 30 Ekim 2018 tarihinde düzenlediği "Kadıköy Hasanpaşa Gazhane Müze Yapımı ve Çevre Düzenleme İnşaatı" ihalesinin sonucu açıklandı.
Salı günü yayımlanan sonuca göre ihaleyi, restorasyon ihalesini de alan Güryapı, 53 milyon 297 bin TL'ye üstlendi. İBB'nin Güryapı ile imzaladığı sözleşmeye göre, müze ve çevre düzenlemesi işinin 20 Aralık 2018-17 Haziran 2019 tarihleri arasında bitirilmiş olması gerekiyor. 2014 yılında düzenlenen restorasyon ihalesini 49 milyon 61 bin TL'ye alan Güryapı, bu çalışmaları tamamlamak üzere.
HASANPAŞA GAZHANESİ'NİN TARİHÇESİ
Restorasyonu 1998 yılında gündeme gelen ve proje çalışmalarına 2011 yılında başlanan Hasanpaşa Gazhanesi, 1892 yılında yapıldı. Gazhanenin işletilmesi işi 50 yıl süreyle Fransızlar'a verildi. Ancak Gazhane 1931 yılında millileştirildi, 1945'te İETT'ye devredildi. 1993 yılında kapanan yaklaşık 31 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu Gazhane, müze olarak kullanılmak üzere restore ediliyor. İBB'nin 2014 yılında yaptığı açıklamaya göre Hasanpaşa Gazhanesi'nde enerji sistemleri müzesi ve bilgi tüneli, uluslararası sergi salonu, açık pazar yeri, atölye, 375 kişilik çok amaçlı gösteri salonu, çocuk bilgilendirme evi, 3 adet cep sineması, 40 kişilik 3D sinema ve fuaye alanı, kütüphane, seyir terası, restoran ve kafeterya ile otopark yer alacak.
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