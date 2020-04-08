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Yukarı Hasankeyf’te baraj gölü altında kalmayacak ve koruma altına alınan Ulu Cami, Büyük Saray, Küçük Saray başta olmak üzere tarihi yapıların ziyaret edilmesi için yüzer liman yapıldı.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, baraj gölünün her kotunda tekneler ile ulaşımı sağlayacak yüzer liman, Ilısu Baraj Gölü'nün 508 kotuna yükselmesi ile birlikte pontonların büyük bir kısmı yüzmeye başladı. Koronavirüs salgının sona ermesi ile birlikte tekne turlarına başlanılarak yüzer liman faaliyete geçecek.

Ilısu Barajı’nın suları altında kalacak olan Hasankeyf’te Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi Camisi ve kale giriş orta kapısı ile Er-Rızık Camisi taşınmıştı.