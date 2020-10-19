Hasankeyf'te tekne paraşütü keyfi

Veysel Eroğlu Barajı'nın (Ilısu) tamamlanmasının ardından göl sahasında kalan Hasankeyf'teki tarihi eserlerin, yeni yerine taşınma işlemleri tamamlandı.
Baraj göleti, tarihi yapıları, Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Demir Çağı, Ortaçağ, Roma, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 1453 eserin yer aldığı Hasankeyf Müzesi sayesinde, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlayan ilçede, baraj göletinde tekne turları ve su sporları da yapılmaya başlandı.
Tarihi Hasankeyf'i ziyaret eden vatandaşlar, tekne paraşütü ile Hasankeyf'in yeni yerleşkesini, tarihi eserleri ve baraj gölünü havadan görme imkanı buluyor. Tekneden gökyüzüne yükselen ziyaretçiler 7 ila 10 dakika arası gökyüzünde enfes manzaranın tadını çıkıyorlar.
Marmaris'te su sporları işletmeciliği yapan ve Hasankeyf'te baraj gölündeki suyun yükselmesiyle tekne paraşütü hizmeti vermeye başlayan Batmanlı Muğdat Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıldan bu yana Marmaris'te yaşadığını ve kardeşleriyle su sporları işletmeciliği yaptığını söyledi.
Ilısu Barajı'nda suyun yükselmesiyle memleketine de su sporları hizmetini kazandırmak istediğini belirten Yıldız, ilk etapta tekne paraşütü hizmeti vermeye başladıklarını aktardı.
Profesyonel bir ekiple çalıştığını kaydeden Yıldız, "Tekne paraşütü yapmak isteyen vatandaşlarımıza bu hizmeti veriyoruz. Hasankeyf'e gelen vatandaşlara burayı kuşbakışı seyretme imkanı sağlamış oluyoruz. 300 metrelik ipimiz var. Yaklaşık dikey olarak 250 metreye kadar havalanıyor. Binenler için güzel bir uçuş deneyimi oluyor." dedi.
Tekne paraşütünü ilk kez deneyimleyen Hatice Türkan, gökyüzünde heyecanlı dakikalar yaşadığını belirtti. Türkan, "İlk defa burada deneyimledim. Çok heyecan vericiydi. Gökyüzünden yeni Hasankeyf'i izlemek, baraj göletini seyretmek çok keyifliydi. Hasankeyf'e gelen herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
Mustafa Alatürk de, "Yukarıda bambaşka bir hava var. İnsan hiç inmek istemiyor. Hasankeyf için büyük bir nimet. Herkesin bu zevki tatmasını isterim. Muhteşem bir duygu. Bu hizmeti Hasankeyf'e getirenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Yusuf Kavak ise Hasankeyf'i gökyüzünden seyretmenin bambaşka bir duygu olduğunu belirterek, gökyüzünde bol bol fotoğraf çektiğini dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!