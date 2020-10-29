Hasankeyf'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı doğada düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
Valilik, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresince Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yılı dolayısıyla Hasankeyf'te yamaç paraşütü, bisiklet turu, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, dalış, kano ve tekne gezintisi yapıldı, su altında Türk bayrağı açıldı
Etkinliğe katılan Vali Hulusi Şahin, sporcuların ve vatandaşların bayramını kutladı.
Şahin yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl bayram etkinliklerinin de farklılık kazandığını ifade ederek, açık havada ve sosyal mesafenin korunduğu kutlamalara ağırlık verdiklerini belirtti.
Bunun için de en uygun alanın Hasankeyf olduğuna işaret eden Şahin, "Güzel bir hava, çok önemli bir tarihi mekan. Burada sportif etkinliklere katılacağız." dedi.
Gün boyu süren ve renkli anların yaşandığı etkinliklere katılanlar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.
Etkinliklere Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Kültür ve Turizm İl Müdürü İhsan Aslanlı, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, kurum temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!