17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarihi Hasankeyf´in eski yerleşim birimi ile Dicle Nehri kıyısındaki bazı köyler Ilısu Barajı nedeniyle su altında kaldı.
DHA'nın haberine göre bir yandan 12 bin yıllık Hasankeyf su altında kalırken, diğer yandan ise turizme kazandırılması için çalışmalar da sürüyor.
Su seviyesinin 90 metreye yükseldiği baraj gölü havzasında, turizme kazandırılması amacıyla tekneler için yapımına başlanan 3 limanın inşası da sürüyor.
SON KEZ GÖRMEK İSTEYENLERİN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Hasankeyf'in yeni yerleşim alanında yaşayanlar, turizm potansiyelinden daha fazla yararlanmak istediklerini belirterek, "Hasankeyf´te müthiş bir göl manzarası oluştu. Bir tarafta tarih diğer tarafta ise büyük bir göl havzası. Bu manzara hiçbir yerde yok. Su sporları, tekne turları ve diğer aktivitelerle Hasankeyf, turizmden ciddi anlamda yararlanmış olur" diye konuştular.
'MÜZEYİ ZİYARET EDENLER TEKNE TURU DA YAPABİLECEK'
Son yağışlarla birlikte Ilısu Baraj Gölü havzasında su seviyesinin 90 metreye ulaştığını belirten Devlet Su İşleri (DSİ) 16'ncı Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, limanların yapım çalışmalarının bu yıl ortasında tamamlanacağını söyledi. Kösalı, "Küçük Saray önündeki limanın yanı sıra yeni yerleşim biriminin yakasında da iki limanın yapımı sürüyor. Arkeopark alanında bölgenin en zengin müzesi var. Yeni limanın biri de bu müzemizin önünde olacak. Müzeyi ziyaret edenler tekne turu da yapabilecek. Diğer liman ise yeni yerleşim bölgesine yakın yerde inşaatı sürüyor. Arkeopark alanında da El Rızık minaresinin yapımı sürüyor. Bu yılın ortasında çalışmalar tamamlanmış olacak" dedi.
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