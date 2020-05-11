Hasankeyf ilçesinde kaçak define arayan 2 kişi drone ile tespit edildi

Alınan bilgiye göre, Hasankeyf İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski Hasankeyf sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeyi drone ile tarayan polis, kaçak kazı yapanların yerini tespit etikten sonra düzenlediği operasyonda 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Olay yerinde kazı makinesi, 2 el dedektörü ile çok sayıda Artuklu ve Osmanlı dönemine ait sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.