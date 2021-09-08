Aksaray’da düzenlenen Paragliding World Cup Aksaray 2021 Yarışması kapsamında Macaristan uyruklu yamaç paraşütçüsü Adel M. (38) Hasandağı’ndan havalandı.

Bir süre havada süzülen Adel M., Çiftlik ilçesi Ovalıbağ bölgesine geldiği sırada rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybederek patates tarlasına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan sporcu ambulansla Aksaray’da özel bir hastaneye sevk edildi.