Hasancan Kaya'nın omuzu kırıldı
Hasan Can Kaya, evinin bahçesinde futbol oynarken omzunun üzerine düştü. Omzunda kırık olan Kaya, operasyon geçirdi
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Hasan Can Kaya, dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düştü. Artan ağrıları üzerine hastaneye giden ünlü komedyenin omzunda kırıklar olduğu tespit edildi.
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Bunun üzerine acilen ameliyata alınan Hasan Can Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Birkaç gün hastanede tedavi göreceek olan Hasan Can Kaya, 24 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında yapacağı, biletleri haftalar öncesinden tükenen ABD turnesini ileri bir tarihe erteleyeceği duyuruldu.
Fotoğraflar: Instagram
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