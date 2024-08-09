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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Hasanboy Dusmatov, altın madalya kazandı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Özbekistan, altın madalya kazandı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks erkekler 51 kiloda kazanan Özbekistanlı sporcu Hasanboy Dusmatov oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 00:25 Güncelleme: 09.08.2024 - 00:25
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        Boksta altın madalya Özbekistan'ın!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks erkekler 51 kiloda altın madalya sahibini buldu.

        Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Fransız Billal Bennama ile Özbekistanlı Hasanboy Dusmatov karşı karşıya geldi.

        İlk raundu 3-2 kazanan Hasanboy Dusmatov, ikinci rauntta da rakibine 4-1'lik üstünlük kurdu.

        Son raundu 4-1 kazanan Dusmatov, toplamda 5-0'lık skor üstünlüğüyle altın madalyanın sahibi oldu.

        Fransız boksör Billal Bennama ise gümüş madalya elde etti.

        Yarı final maçlarında Billal Bennama'ya kaybeden Dominik Cumhuriyetli Yunior Alcantara Reyes ve Hasanboy Dusmatov'a yenilen Yeşin Burun Adaları'ndan David Pina bronz madalya kazandı.

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