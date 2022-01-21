Hasan Koçak kimdir, nereli? O Ses Türkiye Hasan Koçak kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte biyografisi...

O Ses Türkiye'de finalistlerden biri olma başarısı gösteren 23 yaşındaki Hasan Koçak, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor. Aslen Artvinli olan Hasan Koçak ile ilgili merak edilenler bir araya getirdik...

O SES TÜRKİYE HASAN KOLÇAK KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021’e katılan Hasan Kolçak, 23 yaşında ve yarışmaya Erzurum’dan katılıyor. Aslen Artvinli olan Hasan Kolçak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde okuyor. O Ses Türkiye’ye 2016’den beri başvuran isim, bu sene yarışmaya katılmaya hak kazanmış.

HASAN KOLÇAK HANGİ JÜRİYİ SEÇTİ?

O Ses Türkiye’nin beşinci bölümünde sahneye çıkan Hasan Kolçak, “BU KIZ BENİ SEVER” adlı şarkıyı seslendirdi. Bu performansıyla dört jüri üyesini de döndürdü. O Ses Türkiye’de ilk turu geçen Hasan Kolçak, Oğuzhan Koç’u seçti.