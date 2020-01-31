Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, transferinin son gününde TRT Spor'a konuştu. Ara transfer döneminde ikisi yerli olmak üzere altı futbolcu transfer ettiklerini söyleyen Kartal, geçen sezonki gibi transferlerin ‘nokta atış’ olması durumunda ilk 5’e oynayacaklarını ifade etti: "İyi futbolcular aldık. Mesela Skoda beğeniliyor. İyi bir transfer komitemiz, iyi bir hocamız var. İkinci yarıda, geçen senenin ikinci yarısı gibi olacağız."

Kartal, Alper Potuk transferi hakkında ise "Alper sevilen bir çocuk. Bazen futbolcular bir kulübe entegre olamıyor. Rize bazı futbolcuların yıldızının tekrar parlaması için uygun bir kulüp. Burada parlama şansınız yüksek. Alper’in gelmesi kendisi için de çok güzel olurdu. Olur veya olmaz bilemem." dedi.

Kartal, Türk kulüplerindeki yönetim modeli hakkında da "Mali konularda yöneticilerin ve başkanların mutlaka sorumlu olması lazım. Bu durumda başkanlar transferde dikkatli olur. Doğru işler yaparsanız kulübün gelirleri kendisine yeter. En büyük sıkıntı sporcu alımlarında. Sporcu kulüplerinin borçlarıyla devletin üzerine yük yüklememesi lazım. Türk futbolunun bir yasası olması, o çerçevede yönetilmesi lazım. Başkanların belirli şartlar altında kulüpleri yönetmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.