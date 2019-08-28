28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeşil-mavili kulübün başkanı Hasan Kartal, hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçı ve transfer çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Beşiktaş karşısında hedeflerinin 3 puan olduğunu kaydeden Kartal, "Bizim hedefimiz her maçtan 3 puan almak. Lig zor bir şey. Daha ikinci maç, ne olacağı belli olmaz. Karşımıza ne sıkıntı çıkacağını bilmek ve ona göre hareket etmek lazım. Eksiklerimizi biliyoruz ve tamamlamaya çalışıyoruz. Beşiktaş maçını da kazanmak için oynayacağız. Her maçta galip gelmek için sahaya çıkacağız ve Beşiktaş karşısında da tek hedefimiz 3 puan olacak. İnşallah oradan sevinerek döneriz." dedi.
"2-3 TRANSFER YAPMAYI PLANLIYORUZ"
2 Eylül´de sona erecek olan transfer dönemine kadar 2-3 oyuncu kadrolarına katmayı hedeflediklerini belirten Kartal, "Bu sürece kadar ihtiyacımız olan sporcuları almamız lazım. El Kabir´in ayağı kırıldı. Bu sezon oynamayacak gibi görünüyor. Onun için 2-3 eksiğimiz var. 2-3 oyuncu daha alırsak Rizespor hiçbir sıkıntı yaşamaz. İnşallah yukarılarda yer alırız. Teknik direktörümüz, sportif direktörümüz ve biz transfer konusunda yoğun çalışıyoruz. Görüşme içerisinde olduğumuz birkaç sporcu var. Ama kolay değil. Forvet bulmak ise hiç kolay değil. İnşallah ayın 2'sine kadar 2-3 futbolcu alıp takımımızı çok güzel bir şekle getireceğiz." ifadelerini kullandı.
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