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Hasan Dağı 'şapka' giydi

Aksaray'da 3 bin 268 rakımlı Hasan Dağı'nın zirvesinde gün batımında oluşan bulut, görüntüsüyle şapkayı andırdı

29.06.2022 - 15:00 | Güncelleme: ABONE OL
Hasan Dağı 'şapka' giydi
DHA

Anadolu’nun en yüksek rakımlı dağlarından biri olan volkanik Hasan Dağı'nın zirvesinde oluşan bulut, eşsiz manzara ortaya çıkardı. Gün batımında oluşan bulut, görüntüsüyle şapkayı andırdı.

DHA'nın haberine göre Hasan Dağı'nın eteklerinde otel işletmecisi Tuncer Soyal, "Her mevsimde Hasan Dağı ayrı bir güzel. Şu anda dağımız şapkasını giymiş durumda. Bulutların üzerinden uçak geçtiğini de gördük. Buranın özelliği ve güzelliği mevsime göre çok farklı. Burası gelip görmeye değer" dedi.

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