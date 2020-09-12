Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, maçın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek, "Sivas zor bir deplasman ve güçlü bir takım. Zaten geldiği nokta da belli. Avrupa kupalarına gidiyorlar ve kendilerine başarılar diliyoruz. İki takımda güzel mücadele etti. Biz fırsatları değerlendirdik. Deplasmandan galip başlamak tabii ki güzel. Futbolcularımız da bunu başardılar. Futbolcularımı ve teknik heyetimi tebrik ediyorum. Güzel bir maç ve güzel bir galibiyet oldu” diye konuştu.
“İNŞALLAH DAHA DA İYİ OLACAKLAR”
Takıma yeni katılan oyuncuların performansı sorulması üzerine başkan Çavuşoğlu, “Gayet iyi buldum. Özellikle Davidson'un ve Bareiro'nun performansını çok iyi buldum. İnşallah daha da iyi olacaklar. Babakar zaten hazır değildi. Henüz hocamız da oyuna sokmadı. Yeni oyuncularımızdan Fatih de var. İlerleyen zamanlarda oyuncularımızın performansının daha iyi olduğunu hep birlikte göreceğiz” açıklamasında bulundu.
“GRUPLARA KALMAK İSTİYORUZ”
UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Gruplara kalmak istiyoruz. Önümüzde iki tane önemli maç oynayacağız. Rakibimiz de belli olacak. Onun içinde çalışmalar yapıyoruz. Hem teknik heyetimiz hem futbolcularımız yönetimsel olarak bununla alakalı ciddi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız” ifadesini kullandı.
“SEYİRCİMİZ OYNAMANIN BİR ZEVKİ YOK”
Maçların seyircisiz oynanması hakkında da düşüncelerini aktaran Çavuşoğlu, “Öncelik sağlık. Sağlık açısından tribünler boş kaldı. Tabii ki taraftarsız, seyircisiz oynamanın bir zevki yok ama Sağlık her şeyden önemlidir. Öncelikle sağlığımızı düşünmemiz lazım. İlerleyen zamanlarda inşallah bir gün taraftar da olacak diye düşünüyorum. İnşallah o günleri de görürüz” diye konuştu.
“BANA ÇOK TEKLİF GELİYOR"
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil’in görevi bırakmasıyla ilgili bir soruya ise Çavuşoğlu şöyle cevap verdi: “Zaten geçen sene ilk olacağı zaman da biz onu ikna etmiştik. İkna ettiğimiz zaman da 'yanımda sen olursan' şartıyla ikna olmuştu. Biz de yanında devam ettik. Ama şu anda görevi bırakacağını söyledi. Saygı duyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Yeni bir başkan inşallah seçeriz. Ben adaylığı düşünmüyorum. Çünkü ben Alanya'da oturuyorum. Özellikle İstanbul'da oturan kulüp başkanlarımız var. Merkezimiz de orasıdır. Orada oturan bir başkanımızın olmasını her zaman söylüyorum. Bana da çok teklif geliyor ama kesinlikle düşündüğüm bir konu değil.”
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