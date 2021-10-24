Süper Lig’in 10. haftasında Alanyaspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Fenerbahçe çok güçlü bir rakip. Şampiyonluğa oynayan bir rakip. Burada kolay maç olmaz. Bugün burada bu sezon en çok taraftar olan maç olduğunu düşünüyorum. Çok kalabalık da taraftar vardı. İki takım da iyi mücadele etti. İlk yarı biz biraz daha tutuk oynadık. İlk yarı bir tane pozisyona girdik. Fenerbahçe’nin pozisyonu vardı. Ama ikinci yarı dengeli başladık. Daha iyi oynamaya başladık. Neticesinde son dakikalarda gol bulduk. Sonra gol yedik, son dakika yine gol attık. Buradan galip çıkmak kolay değil. Teknik heyetimi, futbolcularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçeli futbolcuları da tebrik ediyorum. Futbolda her türlü netice var. Rekabet her zaman yeşil sahadadır. Ali Koç başkanımızla bugün beraberdik. Beraber futbol maçı da yaptık Acun Ilıcalı ile. Dereağız Tesisleri'nde çim saha maçı yaptık. Orada da galip geldi. Bu işin esprisi. Bu tür şeylerin olması gerekir kulüpler arasında, başkanlar arasında. Mücadele yeşil sahada. Yeşil sahada ne çıkarsa saygı duyarız. Futbol hata oyunudur. Hakem de futbolcular da hata yapar. Yöneticiler de hata yapar, transfer yaparken. Bunlar futbolun içerisinde var. Bu akşam güzel maç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Bülent Korkmaz ile birlikte yakaladıkları çıkışın hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, "Futbolun içerisinden gelen, İkinci Amatör, Süper Amatör, 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig, Süper Lig, her kademesinde görev yapmış biri olarak, bir şeyin iyi gitmeyeceğini gördüğün zaman noktayı koymak lazım. Bazen en yanlış bilmeden yorum yapmak. Bazı yorumculara bakıyorum, 'Alanyaspor’da 2 mağlubiyette hoca gönderilir mi' diyor. Benim kulübümüm nasıl yönetildiğini, ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Çıkıyorsun televizyonda zamanında bir takımda futbol oynamışın, o takımın yorumculuğunu yapıyorsun Alanyaspor’da hoca niye gitti diye ona sallıyorsun. Bir kere bilgi edinin, öğrenin. Bilmiyorsanız biz de öğretelim size. Biz öğrenmenize de yardımcı oluruz. Ben bir şeyin iyi gitmediğini görüyorsam, bir maç da, hiç mağlubiyet olmadan da gönderirsin. Hiçbir hocamızla kırgın, dargın, küskün ayrılmadık. Çağdaş hocamızla da öyle ayrılmadık. Çağdaş hocayı getirip, teknik direktör yapan da benim. İnşallah bundan sonraki başka takımlarda da görev yapar. Sergen Yalçın hocam, Erol Bulut hocam, Hikmet Karaman hocam olsun hepsi ile görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.
"FEDERASYONUN ÜZERİNE GİTMEYLE, HAKEMLERİN ÜZERİNE GİTMEYLE BU GEMİYİ YÜRÜTEMEYİZ"
Maç öncesinde hakemlerle ilgili yaptıkları açıklamalarının sorulması üzerine ise Başkan Çavuşoğlu, "Ben en az konuşanlardanım. Çünkü her zaman federasyonun üzerine gitmeyle, hakemlerin üzerine gitmeyle bu gemiyi yürütemeyiz. Biraz oturalım, konuşalım. Federasyonla, MHK ile, bütün kulüp başkanlarımızla sorun ne, oturalım, masaya yatıralım, çözüme ulaştıralım. Değişiklikler yapılabilir, farklı şeyler olabilir. Kulüpler Birliği ile federasyon arasında bir tartışma, çekişme olması bizi geliştiremez. Futbolu da geliştiremez. Burada hep beraber yapmamız lazım. Konuşarak yaparsın. Yazma ile, çizme ile, sürekli konuşmayla bunları yapamazsın. Kulüpler Birliği olarak başkanlarımız zaten çalışıyorlar. Federasyonla beraber görüşme yapıyorlar. Bunlar en kısa zamanda inşallah güzel bir şeyler ortaya koyacaklarına inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!