        Hasan Can Kaya özür diledi

        Hasan Can Kaya özür diledi

        Hasan Can Kaya'nın iki yıl önce programındaki bir seyirciye Hz. İsa benzetmede bulunması büyük tepki topladı; sosyal medyada yeniden gündem olan sözler sonrası Kaya, özür açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 22:16 Güncelleme: 17.11.2025 - 22:16
        Özür diledi
        Hasan Can Kaya’nın iki yıl önceki programında yaptığı bir benzetme, sosyal medyada yeniden gündem olurken tartışmalara yol açtı.

        Program sırasında Hasan Can Kaya, bir seyirciye görünüşüyle ilgili olarak, "Sen, Hz. İsa EYT’den yararlansaymış böyle olurmuş gibi görünüyorsun. İnsanlığı selamlamak ister misin?" demişti. Seyirci ayağa kalkıp kollarını açınca Kaya, salona dönerek; "Gördüğünüz gibi sizin için çarmıha da gerildi." ifadelerini kullanmıştı.

        Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yeniden yayıldı ve büyük tepki topladı. Tartışmaların artmasının ardından Hasan Can Kaya, kamuoyuna bir açıklama yaparak özür diledi.

        Hasan Can Kaya, açıklamasında;"İki yıl önce programa katılan bir konuğumuzu Hz. İsa'ya benzettiğim şakadan ötürü sosyal medyada yaşanan tartışmayı üzüntüyle takip etmekteyim. Yapılan şakanın ve kullandığım ifadelerin hiçbir şekilde herhangi bir inanç ya da kutsal değerle alay etme amacı taşımadığını özellikle belirtmek isterim. Tüm inançlara, değerlere ve görüşlere saygı; benim, ekibimizin ve programımızın temel prensibidir. Benzer bir yanlış anlaşılmanın tekrar etmemesi için gereken özeni göstereceğimi ve yayın içeriklerimizi bu doğrultuda daha dikkatli değerlendireceğimizi kamuoyuna ifade eder, söz konusu hadisenin yarattığı rahatsızlık için samimi bir şekilde özür dilerim" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

        #Hasan Can Kaya

