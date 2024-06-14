"EVDEN ÇIKMAMA İZİN VERMİYOR"

Sohbet devam ederken gecenin ilerleyen saatlerin N.A. iddiaya göre, Hasan Can Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine genç kız evden çıkmak istedi ancak iddiaya göre Kaya, çıkmasına izin vermedi. Kaya'ya tepki gösteren genç kız cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşına canlı konum attı. Daha sonra da; "Bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor" dedi.

Mesajları gören arkadaşı polis ekiplerine ihbarda bulundu. Canlı konumdan genç kızın yerini tespit eden Beşiktaş polisi, gece saatlerinde adrese geldi. Genç kızın içeride olduğu belirlenmesi üzerine polis ekipleri, N.A.'yı içeriden çıkarttı. Genç kızın şikâyetçi olduğunu söylemesi üzerine Hasan Can Kaya da emniyete götürüldü.