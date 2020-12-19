YouTube kanalında yaptığı Konuşanlar adlı şovuyla son zamanlarda hayatımıza giren isimlerden biri de Hasan Can Kaya. Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar şovunu izlemek isteyenler videoları Youtube'da bulamayınca "Konuşanlar Youtube'dan kaldırıldı mı?" diye merak etmeye başladı.

Hasan Can Kaya, dün Youtube kanalından bir canlı yayın yaparak Konuşanlar videolarının kaldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Kaya, Konuşanlar TV'nin Youtube'da var olmaya devam edeceğini, kapanmayacağını, yeni projelerin geleceğini söyledi.

Hasan Can Kaya, o yayında Konuşanlar Tv'nin yayın hayatına devam edeceğini ve ilk olarak da Simpsons tarzı bir çizgi film için çalıştıklarını söyledi. İsmi de 'Ekmek Kapısı' olacak.