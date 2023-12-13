Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez kürsüde baygınlık geçirdi! Hasan Bitmez sağlık durumu nasıl?
Saadet Partili Hasan Bitmez TBMM Genel Kurulu'nda baygınlık geçirdi. Bitmez, konuşma yaptığı sırada bir anda fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik'ten Bitmez'in sağlık durumu hakkında son dakika açıklamalar geldi. İşte, milletvekili Hasan Bitmez'in son sağlık durumu...
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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez TBMM'de kürsüde konuşmasını bitirmek üzereyken bir anda yere yığıldı. Fenalaşan Bitmez ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardınadn tedavi altına alınfı. Milletvekili Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili olarak, Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik açıklamada bulundu. İşte, Hasan Bitmez son sağlık durumu...
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SP'Lİ MİLLETVEKİLİ BİTMEZ BİR ANDA FENALAŞTI!
Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez, bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde konuşmasını tamamlamasının ardından bayılarak yere düştü.
Bütçe görüşmeleri sürerken Genel Kurul'da söz alan Kocaeli milletvekili Bitmez konuşmasının sonunda fenalaştı.
Bir anda yeri yığılan Bitmez'e ilk müdahaleyi Genel Kurul'daki doktor milletvekilleri yaptı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in kalp masajı yaptığı belirtildi.
Ardından Genel Kurul'a sağlık ekipleri alındı. Hasan Bitmez sedye ile Genel Kurul'dan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
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HASAN BİTMEZ'İN SON SAĞLIK DURUMU
AA'da yer alan habere göre; Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik açıklamada bulundu. Prof. Dr. Özatik, Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin sorular üzerine, "Halen aynı yüksek hayati riski devam ediyor, maalesef. Gerekli müdahaleler devam ediyor. Yapay kalp ve akciğer cihazıyla şu anda dolaşımını, solunumu sağlayabiliyoruz" diye konuştu.
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CHP'Lİ ÖZEL'DEN ZİYARET
Bitmez'e geçmiş olsun demek için ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Dün ben İstanbul'da olduğum sırada Grup Başkanvekilimiz durumdan haberdar etti.
Hasan Bitmez, bizim ilk günden beri Meclis'e geldiği ilk günden beri iki grup arasında da köprü olmuş, çok çalışkan sürekli odamıza, grubumuza gelen, giden, partisi için ve Kocaeli'nin sorunlarını dile getirmek için üstün gayret gösteren, çok samimi, çok gayretli bir siyasetçi" diye konuştu.
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HASAN BİTMEZ KİMDİR?
1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde doğan Hasan Bitmez, İstanbul’da ilkokul eğitimi aldıktan sonra orta öğretimini Gebze İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğretimini El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde tamamladı.
GİLMDER (Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği) kuruculuğunu üstlenen Bitmez ve bir süre de başkanlığını yaptı. Millî Gençlik Vakfı'nda 1999-2004 yılları arasında Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 2000 Yılında Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin Genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2006-2010 yıllarında arasında IIFSO (International Islamic Federation of Student Organizations) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığını yaptı. 2008-2010 yılları arasında IYFO (International Youth Form)’nun Genel Başkanlığını yürüttü.
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Günümüzde ESAM (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi. İSBAM-İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanlığını yürütüyor.
Siyasete Refah Partisi'nin Gebze ilçe teşkilatında başladı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde çeşitli kademelerde görevler aldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli'den milletvekili seçildi. Günümüzde Saadet Partisinde Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Saadet Partisi 28. Dönem Kocaeli milletvekili.
Evli, bir çocuğu olan Bitmez, Arapça ve İngilizce bilmektedir.
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