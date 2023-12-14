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        Haberler Gündem Hasan Bitmez neden vefat etti, kaç yaşındaydı? İşte Hasan Bitmez hakkında tüm detaylar - BİYOGRAFİ

        Hasan Bitmez neden vefat etti, kaç yaşındaydı? İşte Hasan Bitmez hakkında tüm detaylar

        Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Batmaz hayatını kaybetti. Meclis kürsüsünde konuşma yaparken fenalaşıp düşen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Bitmez'in vefatı sonrası "Hasan Bitmez neden vefat etti, kaç yaşındaydı?" sorusuyla ilgili detaylar araştırılıyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 13:11 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:11
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        • 1

          TBMM'de kürsüde konuşmasını bitirmek üzereyken rahatsızlanarak yere düşen ve ardından yoğun bakımda tedavi altına laınan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'den acı haber geldi. İki gündür hastanede tedavi gören Bitmez, 14 Aralık Perşembe günü vefat etti. Peki, Hasan Bitmez neden vefat etti, kaç yaşındaydı? İşte Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hakkında tüm merak edilenler

        • 2

          HASAN BİTMEZ NEDEN VEFAT ETTİ?

          Meclis'te konuşma yaptığı sırada fenalaşarak yere düşen ve bilincini kaybeden Hasan Bitmez, olayın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Bitmez'in tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, "Halen aynı yüksek hayati riski devam ediyor, maalesef. Gerekli müdahaleler devam ediyor. Yapay kalp ve akciğer cihazıyla şu anda dolaşımını, solunumu sağlayabiliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

        • 3

          Bugün ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X'ten yaptığı açıklamada, "12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50’de vefat etti. Sn. vekilimize Allah’tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

        • 4

          HASAN BİTMEZ KAÇ YAŞINDAYDI?

          1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde dünyaya gelen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez 54 yaşındaydı.

          Hasan Bitmez, İstanbul’da ilkokul eğitimi aldıktan sonra orta öğretimini Gebze İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğretimini El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde tamamladı.

          GİLMDER (Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği) kuruculuğunu üstlenen Bitmez ve bir süre de başkanlığını yaptı. Millî Gençlik Vakfı'nda 1999-2004 yılları arasında Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 2000 Yılında Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin Genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2006-2010 yıllarında arasında IIFSO (International Islamic Federation of Student Organizations) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığını yaptı. 2008-2010 yılları arasında IYFO (International Youth Form)’nun Genel Başkanlığını yürüttü.

          Günümüzde ESAM (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi. İSBAM-İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanlığını yürütüyor.

          Siyasete Refah Partisi'nin Gebze ilçe teşkilatında başladı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde çeşitli kademelerde görevler aldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli'den milletvekili seçildi. Günümüzde Saadet Partisinde Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Saadet Partisi 28. Dönem Kocaeli milletvekili.

          Evli, bir çocuğu olan Bitmez, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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